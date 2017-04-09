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09.04.2017 (19:28)

Военная полиция получит свыше двухсот современных автомобилей в 2017 году

Автопарк военной автомобильной инспекции пополнят свыше двухсот современных автомобилей различного назначения уже в этом году.

Среди них Урал с бронированным корпусом, который выполняет задачи по перевозке групп быстрого реагирования и защиты от средств поражения личного состава, с обеспечением защиты экипажа от поражения
из стрелкового оружия и взрывчатых веществ.

Кроме того, в подразделения военной полиции поступает новая автомобильная техника, в том числе для перевозки групп быстрого реагирования, патрулирования, а также специальные автомобили военной автомобильной инспекции.

На сегодняшний день военная полиция оснащена бронированным
УАЗ Есаул сделанный на базе УАЗ Хантер, а также Камаз-5350, предназначенный для перевозки личного состава.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВАИ
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