09.04.2017 (18:31)

В преддверии Дня космонавтики военнослужащих самого северного космодрома в мире поздравили участники акции «Кинодесант».

В преддверии Дня космонавтики военнослужащих самого северного космодрома в мире поздравили участники акции «Кинодесант».

Перед военнослужащими космических сил с гала-концертом выступили ансамбль «Форпост», артисты Юрий Смыслов, Владимир и Маруся Левкины, Данко, Леся Ярославская, Мали, Паскаль и др.

С добрыми пожеланиями к космонавтам обратились член Общественного совета при Минобороны России Александр Иншаков, актер Алексей Огурцов, кинорежиссёр и сценарист Борис Грачевский, прославленные спортсмены ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова и олимпийская чемпионка Анна Сивкова.

Главным подарком для военнослужащих и членов их семей стал показ новинки отечественного кинематографа фильма «Время первых», посвященного покорению космоса. Картину, успевшую набрать положительные отзывы зрителей по всей стране.

Во время посещения космодрома гости осмотрели стартовый комплекс «Союз-2», технический и стартовый комплексы космического ракетного комплекса «Ангара», ознакомились с особенностями прохождения службы и быта военнослужащих, инфраструктурой космодрома, жилищными условиями семей военнослужащих.

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