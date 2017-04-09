09.04.2017 (18:05)

В самом крупном микрорайоне Москвы, по улице Левобережной военные строители полностью подготовили к заселению очередной корпус

В самом крупном микрорайоне Москвы, по улице Левобережной (5856 квартир) военные строители полностью подготовили к заселению очередной корпус. В доме № 22 завершены все строительно-монтажные и отделочные работы, закончена пуско-наладка лифтов, проведены коммунальные сети.

На корпус получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Подано заявление о постановке объекта недвижимости на государственный кадастровый учет. Далее, на основании выписки кадастрового комитета, «Росреестр» выдаст право собственности на дом в целом, и на каждую квартиру в частности.

Все военнослужащие, имеющие на руках извещения о предварительном распределении жилой площади по адресу ул. Левобережная вл. 4, 4А, дом 22, могут получить ключи от своих квартир в «Абонентском пункте №3» Управления многоквартирными домами (МКД) АО «ГУОВ», расположенном здесь же в микрорайоне, в доме №10.

В рамках поэтапной сдачи микрорайона продолжаются работы по подготовке к заселению еще четырех домов. РНВ и права собственности уже получены на корпуса №2,5,6. Идет оформление документов на корпус №9.

15 апреля в 10.00 состоится очередная встреча военных строителей с будущими жильцами микрорайона по улице Левобережной.

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