09.04.2017 (15:18)

Командование Балтийского флота приняло участие в торжественных мероприятияхм посвященных 72-й годовщине штурма Кенигсберга

В мероприятии приняли участие представители командования и военнослужащие Балтийского флота, представители правительства Калининградской области и администрации города Калининграда, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, жители Калининграда, представители религиозных, общественных и молодежных организаций.

После исполнения государственного Гимна Российской Федерации военнослужащие Калининградского гарнизона возложили венки к подножью мемориала, присутствующие почтили минутой молчания память солдат и офицеров, героически сражавшихся в дни штурма Кенигсберга и навсегда оставшихся в этой земле. В завершение торжественно-траурных мероприятий рота почётного караула Балтийского флота прошла торжественным маршем, отдав дань уважения павшим героям.

По традиции, в День штурма Кенигсберга в соединениях и воинских частях флота проведены тематические занятия, на которые приглашены ветераны Великой Отечественной войны и штурма Кёнигсберга. На сегодняшний день в Калининграде и области проживает порядка 6 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, из них больше ста человек - участники штурма Кенигсберга.

В преддверии Дня штурма Кёнигсберга в образовательных учреждениях и подростковых клубах региона также прошли тематические утренники, классные часы, конкурсы творческих работ на военную тематику, а также возложения цветов к памятникам, павшим во время штурма Кёнигсберга.

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