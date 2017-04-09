09.04.2017 (14:30)

Минобороны РФ впервые покажет арктическую военную технику на параде Победы 9 мая

Министерство обороны России впервые покажет новейшую арктическую военную технику на параде Победы 9 мая на Красной площади, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

«Впервые на параде появится арктическая техника, её можно будет сразу узнать по холодной северной раскраске. Широкая общественность впервые увидит технику противовоздушной обороны — зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА» и машины обеспечения, сделанные специально для Крайнего Севера», — сказал Салюков в ходе тренировки парадных расчётов.

По его словам, такая техника способна выполнять задачи по обеспечению безопасности России в сложных климатических условиях Арктики при полном отсутствии дорог и удаленности от баз обеспечения.

«Кроме того, в этом году мы представим модификации уже известных образцов танков — Т-72Б3», — добавил Салюков.

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