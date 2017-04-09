09.04.2017 (13:27)

Более дух тысяч юношей изъявили желание проходить службу в спецподразделениях ЗВО

Более двух тысяч юношей, подлежащих призыву на военную службу в ходе весенней призывной кампании 2017 года на территории Западного военного округа (ЗВО), успешно прошли заседания призывных комиссий субъектов РФ и получили решения о призыве на военную службу в спецподразделениях.

Всего за первую неделю призывной компании в ЗВО, более 5 тыс. молодых людей прошли отбор на военную службу по призыву. На сегодняшний день на территории 26 субъектов РФ, где дислоцированы войска (силы) ЗВО работает 988 призывных комиссий. Призывную комиссию в каждом субъекте РФ возглавляет высшее должностное лицо, губернатор или мэр.

На особом контроле штаба округа находится призыв на военную службу и отправка в войска граждан, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования. Этой осенью значительная часть призывников пойдет служить, уже имея за плечами востребованную в современной армии военно-учетную специальность.

Гражданам, имеющим высшее образование в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 159-ФЗ, предоставляется возможность выбора – проходить военную службу по призыву в течение одного года или по контракту в течение двух лет.

Призывная кампания «Весна-2017», как и предыдущая, проходит под постоянным общественным контролем и предполагает работу на постоянной основе в составе призывных комиссий представителей общественных организаций, а также сопровождение команд призывников родителями. Перед убытием в составе воинской команды к месту прохождения военной службы, призывники полностью переодеваются в военную форму одежды на сборном пункте военного комиссариата, а также получают армейские несессеры с предметами личной гигиены.

В штабе ЗВО работает телефонная «горячая линия» по вопросам призыва и прохождения военной службы для призывников и их родителей. Телефоны горячей линии в Санкт-Петербурге: (812) 494-26-00 и (812) 494-26-06 (каждый вторник и четверг с 10.00 до 12.00).

Призывная компания «Весна-2017» завершится 15 июля 2017 года. Всего в этот призыв из 26субъектов РФ, где дислоцированы войска и силы ЗВО, на военную службу по призыву будет направлено свыше 48 тысяч граждан.

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