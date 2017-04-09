09.04.2017 (13:15)

В Армении военный священник покрестил более 100 военнослужащих ЮВО

В российской военной базе Южного военного округа в Армении прошел обряд Таинства крещения военнослужащих и членов их семей, в рамках празднования христианского праздника Вербное Воскресенье. Помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими архимандрит Андрей (Вац) на территории военного городка «Большая Крепость» покрестил более 100 человек, из числа офицеров, сержантов, солдат и членов их семей в храме Святой мученицы царицы Александры.

В период Великого поста в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах проводились мероприятия по причащению военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала. Было освящено около 20 военных объектов после проведения текущего ремонта. На полигонах «Камхуд» и «Алагяз», в парках боевых машин и военном аэродроме «Эребуни» отец Андрей окропил святой водой вооружение, бронетанковую, автомобильную и авиационную технику. Также, военный священник подарил военнослужащим молитвословы на разные жизненные случаи и православные книги «Новый Завет и Псалтирь».

В Вербное Воскресенье в храме прошла божественная литургия, причащение порядка 70 солдат и сержантов и совершены обряды Таинства крещения над более 100 военнослужащими и членами их семей. Во время крещения военнослужащие были облачены в специальные праздничные одеяния «Воин Христов». Крестильные костюмы в виде рубашки и штанов разработаны отделом по работе с личным составом по инициативе командования соединения. Военный священник призвал новоявленных членов православной церкви к соблюдению гуманных православных канонов, уважению к командирам и сослуживцам. «Число военнослужащих, проходящих военную службу в российской военной базе и желающих принять православную веру, с каждым годом становится больше», - отметил архимандрит Андрей. «Военнослужащие осознанно делают свой религиозный выбор. Командование базы всегда оказывает помощь церкви в деле духовного воспитания личного состава».

Работа священнослужителей в воинских частях служит обогащению духовной и нравственной жизни воинских коллективов, способствует воспитанию военнослужащих и членов их семей в духе любви к Отечеству, готовности к его защите, развитию милосердия и благотворительности, веротерпимости, гражданской ответственности и патриотизма.

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