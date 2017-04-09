09.04.2017 (11:03)
В Севастополе проходят праздничные мероприятия в честь Дня войск ПВО
Сегодня в Севастополе проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню войск противовоздушной обороны.
Основной площадкой праздника стала площадь у культурно-информационного центра Севастополя, где жителям и гостям города предоставлена возможность познакомиться с основными образцами боевой техники, которые стоят на вооружении соединения ВВС и ПВО Южного военного округ, дислоцированного в Крыму и Севастополе.
На выставке представлены пусковые установки комплексов «С-300» последних модификаций, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», передвижные радиолокационные комплексы, системы спутниковой связи, командно-штабные машины и иная техника радиотехнических и зенитно-ракетных подразделений, защищающих небо Крыма.
Для гостей праздника силами городских творческих коллективов подготовлен праздничный концерт.