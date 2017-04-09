09.04.2017 (10:08)

Более 5 тысяч военнослужащих Воздушно-десантных войск в зимнем периоде обучения стали парашютистами

Воздушно-десантные войска в зимнем периоде обучения подготовили более 5 тысяч парашютистов, которые после подготовки совершили свой первый прыжок с парашютом. Десантирование военнослужащих с парашютом осуществлялось на 15 различных площадок приземления, расположенных недалеко от мест дислокации воинских частей ВДВ.

Военнослужащие по контракту и по призыву совершали ознакомительный прыжок с парашютом Д-10 из самолета Ан-2 или вертолета МИ-8 без оружия и снаряжения.

Будущие десантники покидали борт воздушного судна на скорости около 160 км/ч с высоты 600-800 метров и приземлялись на заснеженные площадки приземления. После приземления военнослужащие-парашютисты отрабатывали задачи по порядку сбора на площадке приземления, затем им в торжественной обстановке перед личным составом подразделения вручались отличительные знаки «Парашютист».

Во время подготовки к первому ознакомительному прыжку с парашютом будущие десантники изучали его материальную часть, освоили навыки укладки и провели множество тренировок на воздушно-десантном комплексе.

Все последующие прыжки с бортов воздушных судов ВТА ВКС России десантники будут совершать со штатным оружием и снаряжением днем и ночью в ходе масштабных учений.

В этом периоде обучения массовое десантирование из самолетов ИЛ-76 проходило с использованием парашютных систем Д-10 и «Арбалет», а техники и вооружения на парашютно-бесплатформенных системах (ПБС) и парашютных платформах П-7 с применением многокупольных систем МКС-350.

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