09.04.2017 (10:35)

Военнослужащие Западного военного округа совершенствуют навыки противодействия терроризму

В отдельной инженерно-саперной бригаде, дислоцированной в Московской области, завершилась тренировка по противодействию терроризму. По замыслу учения, группы условных экстремистов пытались заложить взрывные устройства на объектах военной инфраструктуры, захватить заложников из числа военнослужащих и гражданского персонала на территории соединения.

Условные террористы были обнаружены суточным нарядом в пределах КПП, и по сигналу тревоги дежурные силы выступили на заранее подготовленные огневые позиции. После блокирования «экстремистов» офицер управления, предложил им сложить оружие. Противник ответил отказом.

Снайперы и пулеметчики нанесли огневое поражение авангарду противника, а затем под прикрытием бронетранспортера была ликвидирована основная группа экстремистов. Тренировка проводилась в целях повышения боеготовности и слаженности совместных действий подразделений антитеррора.

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