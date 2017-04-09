09.04.2017 (05:23)
Бригаде кораблей охраны водного района ОВР Каспийской флотилии исполнилось 48 лет
Моряки гвардейской Белградской бригады кораблей охраны водного района (ОВР) Каспийской флотилии отмечают юбилей – 48 лет со дня формирования соединения.
В Доме офицеров Каспийской флотилии проведено торжественное собрание, где лучшие военнослужащие и гражданские специалисты награждены от имени командования соединения. Завершились праздничные мероприятия концертной программой в исполнении артистов творческих коллективов ДОФ и художественной самодеятельности бригады ОВР.
Все эти годы моряки соединения ОВР с честью выполняют воинский долг по защите южных рубежей Отечества. Личный состав гвардейского соединения принимает участие в различных учениях, боевых службах и сбор-походах, успешно выполняя задачи по демонстрации Военно-Морского флага Российской Федерации и обеспечения военно-морского присутствия наших кораблей в оперативно-важных районах Каспийского моря.
Сегодня бригада кораблей приобрела новый облик. За последние 4 года в её состав вошли два новейших корабля - малые артиллерийские корабли «Волгодонск» и «Махачкала», спроектированные и построенные специально для выполнения задач в составе Каспийской флотилии.
Помимо поступления нового вооружения развивается территория и инфраструктура пункта базирования бригады. В соответствии с утверждёнными планами капитального строительства запланировано строительство комплексного здания управления с узлом связи, казармами личного состава, комнатами отдыха, интернет-кафе и спортивным комплексом.
Для оборудования мест стоянок кораблей начаты работы по строительству стационарного причального фронта с подведением всех необходимых коммуникаций для обеспечения кораблей электричеством и водой, а также пандусом для погрузки военной техники.