09.04.2017 (05:23)

Бригаде кораблей охраны водного района ОВР Каспийской флотилии исполнилось 48 лет

Моряки гвардейской Белградской бригады кораблей охраны водного района (ОВР) Каспийской флотилии отмечают юбилей – 48 лет со дня формирования соединения.

В Доме офицеров Каспийской флотилии проведено торжественное собрание, где лучшие военнослужащие и гражданские специалисты награждены от имени командования соединения. Завершились праздничные мероприятия концертной программой в исполнении артистов творческих коллективов ДОФ и художественной самодеятельности бригады ОВР.

Все эти годы моряки соединения ОВР с честью выполняют воинский долг по защите южных рубежей Отечества. Личный состав гвардейского соединения принимает участие в различных учениях, боевых службах и сбор-походах, успешно выполняя задачи по демонстрации Военно-Морского флага Российской Федерации и обеспечения военно-морского присутствия наших кораблей в оперативно-важных районах Каспийского моря.

Сегодня бригада кораблей приобрела новый облик. За последние 4 года в её состав вошли два новейших корабля - малые артиллерийские корабли «Волгодонск» и «Махачкала», спроектированные и построенные специально для выполнения задач в составе Каспийской флотилии.

Помимо поступления нового вооружения развивается территория и инфраструктура пункта базирования бригады. В соответствии с утверждёнными планами капитального строительства запланировано строительство комплексного здания управления с узлом связи, казармами личного состава, комнатами отдыха, интернет-кафе и спортивным комплексом.

Для оборудования мест стоянок кораблей начаты работы по строительству стационарного причального фронта с подведением всех необходимых коммуникаций для обеспечения кораблей электричеством и водой, а также пандусом для погрузки военной техники.

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