09.04.2017 (04:11)

Военнослужащие подразделения специального назначения ВВО прошли психологические тренинги

Военнослужащие подразделения специального назначения Восточного военного округа, прошли психологические тренинги перед выполнением учебных задач.

Мероприятие состоялось в Хабаровском крае, на полигоне «Князе-Волконский» в рамках практической части совместного сбора специалистов психологической службы, офицеров управления и отделов боевой подготовки Восточного военного округа.

Военнослужащие приняли участие в психологическом тренинге, учитывающем особенности психологической подготовки подразделений специального назначения.

Военные психологи провели практические мероприятия по отработке навыков командного взаимодействия перед выполнением парашютных прыжков, совершением марш-броска и огневой подготовки.

В ходе тренинга были использованы современные психологические методики по сплочению воинских коллективов, синхронности действий, выполнены упражнения для развития доверия к сослуживцам, продемонстрированы различные релаксационные техники для снятия эмоционального напряжения.

По завершению мероприятий военнослужащие совершили групповое десантирование с последующим марш-броском на 20 километров и выполнили нормативы по огневой подготовке.

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