09.04.2017 (02:13)

В Забайкальском крае завершился чемпионат Восточного военного округа по офицерскому троеборью

В Восточном военном округе состоялся Чемпионат по офицерскому троеборью и стрельбе из штатного оружия.

Мероприятие прошло на базе спортивного центра ЦСКА, в Чите.

Команды-участницы были разделены на две группы, выступающие в различных категориях, также при сдаче нормативов учитывалась возрастная категория спортсмена.

В ходе соревнований по офицерскому троеборью военнослужащие выполнили нормативы по стрельбе из пистолета Макарова.

Также участники состязались в плавании на дистанциях в 100, 200 и 300 метров.

Завершающим этапом стал кросс на 1000, 2000 и 3000 метров.

В рамках состязаний по стрельбе из штатного оружия офицеры выполнили упражнения из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

По результатам выступлений в офицерском троеборье в первой группе победу одержала команда соединения, дислоцированного в Забайкальском крае, во второй группе – команда соединения, дислоцированного в Приморском крае.

Лучшими стрелками стали представители ДВОКУ из Благовещенска, во второй группе золото взяла команда соединения, дислоцированного в Хабаровском крае.

Победители и призеры соревнований были награждены грамотами, медалями и кубками.

Всего в Чемпионате приняли участие более 150 военнослужащих в составе 19 команд.

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