09.04.2017 (00:01)

В Вооруженных Силах России отмечается День войск противовоздушной обороны

Современные войска противовоздушной обороны —

фотогалерея ко Дню войск ПВО

Сегодня в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День противовоздушной обороны (ПВО). В соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил (ВКС) пройдут праздничные мероприятия.

Накануне главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев поздравил ветеранов ПВО и военнослужащих, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне государства в составе соединений ПВО ВКС и военных округов.

Главная задача соединений и воинских частей ПВО — противовоздушная оборона и прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных Сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.

На вооружении зенитных ракетных войск соединений ПВО стоят современные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», зенитные ракетные пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С». Только в 2016 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на ЗРС С-400 «Триумф». Еще четыре ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2017 г.

Радиотехнические войска ВКС оснащены радиолокационными комплексами и станциями боевого и дежурного режимов с дальностью обнаружения воздушных объектов до 600 км и высотой верхней границы более 100 км. Среди них — новейшие радиолокационные комплексы и станции «Небо-М», «Подлет-К1», «ВВО» («Всевысотный обнаружитель»), «Противник», «Каста», «Гамма» и другие современные средства радиолокационного контроля воздушного пространства.

Решение задач по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района страны в Воздушно-космических силах возложено на объединение противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) особого назначения. В боевой состав объединения ПВО-ПРО ВКС входят соединения противовоздушной и противоракетной обороны. В настоящее время в составе объединения уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных новейшей ЗРС С-400 «Триумф», обеспечивают противовоздушную оборону охраняемого района. Прикрытие зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в ходе несения боевого дежурства обеспечивают современные зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия «Панцирь-С».

Ежедневно в составе дежурных сил объединения ПВО-ПРО ВКС на боевое дежурство по воздушно-космической обороне заступают около 2 тыс. военнослужащих и специалистов гражданского персонала. В ходе боевого дежурства специалисты ПВО проводят регулярные проверки дежурных сил полетами контрольных целей и тренировки по обнаружению и перехвату условных воздушных целей, имитирующих аэродинамические и высокоточные цели во всем диапазоне высот и скоростей. При этом особое внимание уделяется моделированию реальных боевых условий с применением условным противником всего спектра средств воздушно-космического нападения.

Высокая напряженность несения боевого дежурства связана, в первую очередь, с повышением интенсивности воздушного движения в границах ответственности объединения ПВО-ПРО. Ежесуточно дежурные силы объединения ПВО-ПРО ВКС осуществляют радиолокационное обнаружение и сопровождение до 1000 воздушных судов, из которых не менее 10% воздушных судов подлежат непрерывному радиолокационному контролю с выдачей информации в Центр управления ВКС.

В течение 2016 года в ходе несения боевого дежурства по ПВО г.Москвы и Центрального промышленного района дежурные силы обнаружили и обеспечили сопровождение более 300 тыс. воздушных судов.

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