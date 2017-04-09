09.04.2017 (00:00)

Главнокомандующий ВКС поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем противовоздушной обороны

От имени Главного командования и Военного совета Воздушно-космических сил (ВКС) поздравляю личный состав соединений и воинских частей противовоздушной обороны (ПВО) и ветеранов с Днем Войск противовоздушной обороны!

За время своего существования войска ПВО внесли весомый вклад в обеспечение безопасности нашего государства.

В годы Великой Отечественной войны воинские части противовоздушной обороны подверглись суровой проверке на способность выполнить боевые задачи по защите нашей страны.

За всю войну средства ПВО сбили более 7,5 тыс. самолетов, уничтожили свыше 1000 танков, более 1,5 тыс. орудий и много прочей боевой техники противника.

Свыше 80 тыс. солдат, сержантов, офицеров и генералов войск ПВО были награждены орденами и медалями, а 92 воина удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Лётчик-истребитель капитан Александр Терентьевич Карпов удостоен этого звания дважды. За успешные боевые действия 11 соединений и частей войск ПВО были удостоены почётных наименовании и 29 звания гвардейских.

В настоящее время соединения и части ПВО находятся на новом ответственном этапе в своем развитии. В войсках продолжается напряженная работа по поддержанию и дальнейшему совершенствованию боевой готовности соединений и воинских частей, практическое освоение боевого применения новых образцов вооружения.

Сегодня более 50% вооружения войск ПВО составляют современные образцы, среди которых зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 и С-300ПМ2, зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С», радиолокационные станции нового парка «Небо-М» и «Подлет-К1».

В текущем году еще несколько зенитных ракетных полков будут перевооружены на ЗРС С-400, увеличится количество подразделений, оснащенных ЗРПК «Панцирь-С», новыми образцами радиолокационной техники и комплексами средств автоматизации.

Убежден, что личный состав воинских частей противовоздушной обороны будет и впредь надежно и профессионально выполнять свой воинский долг, сохранять и приумножать славные традиции старших поколений защитников Родины.

Выражаю искреннюю признательность и благодарность за самоотверженный ратный труд и беззаветное служение Отечеству. Желаю вам, вашим родным и близким счастья, здоровья, благополучия, удачи и новых успехов в служении на благо нашего Отечества и Воздушно-космических сил.

C праздником!

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами

генерал-полковник В.Н. Бондарев

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