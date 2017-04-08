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08.04.2017 (21:02)

В Севастополе подняли флаг на новейшем рейдовом разъездном катере «Сапсан»

В Севастополе прошла торжественная церемония подъёма Военно-морского флага России на новейшем рейдовом разъездном катере Черноморского флота (ЧФ) «Сапсан», который вошел в состав отряда судов обеспечения ЧФ.

Судно построено в 2016 году на АО «Окская судоверфь» по заказу Министерства обороны Российской Федерации.

Катер проекта 21270, разработанный Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз», предназначен для выполнения задач в прибрежной морской зоне, а также для принятия парадов кораблей.

Технические характеристики катера «Сапсан»:

Длина — 27,4 метра, ширина — 6,5 метра, водоизмещение — около 110 тонн максимальная скорость — 22 узла, вместимость до 20 человек.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Черноморский флот
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