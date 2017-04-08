08.04.2017 (20:35)

Почти 200 спасателей ЦВО обеспечат посадку экипажа космического корабля «Союз-МС» в Казахстане 10 апреля

Почти 200 спасателей Центрального военного округа (ЦВО) обеспечат посадку международного экипажа космического корабля «Союз-МС» в Казахстане 10 апреля. Военная авиация и поисково-эвакуационные амфибии переброшены из Свердловской и Челябинских областей.

В обеспечении посадки будут задействованы 14 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26, два Ан-12, а также 20 единиц автотехники, среди которой поисково-эвакуационные машины высокой проходимости «Синяя птица».

Посадка экипажа пилотируемой капсулы «Союз-МС-02» ожидается 10 апреля южнее города Жезгазган (Республика Казахстан). на Землю вернутся три человека — командир корабля Сергей Рыжиков, бортинженер Андрей Борисенко, а также астронавт NASA Роберта Шейна Кимброу.

Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14-й армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.

Летчики авиабаз Свердловской и Челябинской областей за последние 10 лет участвовали в более чем 50 операциях по обеспечению посадок пилотируемых космических кораблей, эвакуировав свыше 200 космонавтов, в том числе около 100 иностранных.

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