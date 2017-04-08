08.04.2017 (20:15)

Парк «Патриот» участник Всероссийской акции «Вахта памяти»

7 апреля 2017 года в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» прошла торжественная церемония передачи флага парка «Патриот» под руководством директора Парка генерал-лейтенанта в отставке Сергея Мирошниченко приуроченного к открытию «Вахты Памяти-2017».

В рамках мероприятия школьники 7-8-х классов из сел Жаворонки и Ликино Одинцовского муниципального района Московской области присягнули на верность движению «Юнармия». А с 9 по 16 апреля 2017 года группа из 15 юнармейцев отделения ДОСААФ Одинцовского муниципального района во главе с руководителем Центра военно-патриотического воспитания «Вятичи» Татьяной Киселевой и инструктором Сергеем Михайловым направится в предгорье Главного Кавказского хребта в Туапсинский район откуда совершит поход по маршруту гора Индюк – гора Семашко – гора Два брата по местам боевой славы Великой Отечественной войны.

Примечательным событием в походе станет водружение флага парка «Патриот» на горе Семашко и памятный салют.

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