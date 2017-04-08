08.04.2017 (19:35)

В преддверии Дня войск ПВО замглавкома ВКС генерал-лейтенант Виктор Гуменный рассказал о характере воздушно-космической обороны России

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-лейтенант Виктор Гуменный рассказал о характере воздушно-космической обороны России.

По его словам, ВКС России должны быть способны не только уничтожать средства нападения противника в полете, но и поражать авиацию на аэродромах, а также носители высокоточного оружия.

«Специфика геостратегического положения России состоит в том, что основную угрозу ее военной безопасности представляют группировки средств воздушно-космического нападения иностранных государств. Опыт военных конфликтов последних десятилетий показывает, что одной обороной задач войны не решить. Это характерно и для воздушно-космической сферы вооруженной борьбы», — отметил генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

По его словам, в связи с этим воздушно-космическая оборона Российской Федерации должна быть активной, мобильной и носить наступательный характер.

«Это означает, что требуется не только уничтожать средства воздушно-космического нападения в полете, но и поражать авиацию на аэродромах, уничтожать носители высокоточного оружия противника, в том числе надводные корабли и подводные лодки, подавлять систему управления авиацией противника, снижать эффективность применения орбитальной группировки космических аппаратов противника», — уточнил замглавкома ВКС.

Виктор Гуменный также отметил, что ВКС России способны отслеживать самолеты над Москвой на высоте 100 метров и больше.

«Если раньше у нас радиолокационное поле в Московской зоне ответственности противовоздушной обороны граница была на уровне 400-600 метров, то уже сегодня мы создали сплошное радиолокационное поле — 100 и даже ниже 100 метров. Полученный опыт будет использован и в других регионах страны.», — подчеркнул замглавкома.

Также генерал-лейтенант Виктор Гуменный сообщил, что российские военные объекты в Сирии надежно закрыты от атак с воздуха.

«За эти два года решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации и Министра обороны России мы создали группировку в Сирии. Сегодня прикрыты объекты нашей базы в Хмеймиме, объекты морского флота в Тартусе, тем самым мы обеспечили работу наших Воздушно-космических сил в части, касаемой применения авиации», — сказал заместитель главнокомандующего ВКС.

Кроме того, Виктор Гуменный рассказал, как обстоит ситуация со средствами противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму. По его словам, в последние годы идет активное переоснащение вооружения и сейчас средства ПВО и ПРО на полуострове представлены самыми современными образцами.

Он также заявил, что перспективные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 поступят на вооружение в Воздушно-космические силы России в ближайшее время.

«Войска противовоздушной обороны осуществляют массовое переоснащение войск на новые системы ПВО. Это уже широко известные не только в нашей стране, но и за рубежом комплексы «Панцирь-С» и С-400. А в ближайшее время ожидается поступление ЗРС С-350 «Витязь» и С-500, ряда перспективных радиолокационных станций», — сказал замглавкома ВКС.

Генерал-полковник Виктор Гуменный уточнил, что к 2018 году в радиотехнических войсках доля современного вооружения и военной техники будет на уровне 66%, а в зенитных ракетных войсках — 68%.

«Сегодня по зенитным ракетным войскам у нас около 55% современного вооружения, по радиотехническим войскам — в районе 53%. Мы уверены, что при выполнении гособоронзаказа на 100% на 1 января 2018 года у нас в зенитных ракетных войсках и в радиотехнических войсках доля современных образцов вооружения и военной техники приблизится к 70%, то есть мы идем даже с опережением графика, — сказал замглавкома ВКС. — К 1 января 2021 года, то есть на конец 2020 года, безусловно, мы выполним решение Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации и Министра обороны России и в войсках противовоздушной и противоракетной обороны доля современного вооружения будет не менее 70%».

По его словам, в боеготовом состоянии к этому сроку будет 95-97% всей техники.

Генерал-полковник Виктор Гуменный также рассказал об организации и подготовке команды Вооруженных Сил России к конкурсу «Ключи от неба» Армейских международных игр–2017.

«В этом году к нам подключается Алжир, Иран и Армения, поэтому будет гораздо сложнее», — сказал замглавкома ВКС России.

Помимо этого, в конкурсе примут участие команды из Китая, Белоруссии, Казахстана.

По заявлению генерал-полковника ВКС Виктора Гуменного, сейчас в войсках идет подготовка ко всеармейскому этапу конкурса «Ключи от неба», который определит лучшие российские боевые расчеты ЗРС С-400, С-300ПМ, С-300ПС, боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

Замглавкома ВКС также отметил, что были учтены все особенности проведения конкурса в 2016 году, и «Ключи от неба-2017» станут ещё более динамичными и зрелищными.

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