08.04.2017 (18:50)

Балтийский флот обеспечил ракетную стрельбу ДПЛ «Краснодар»

Экипажи кораблей и морская авиация Балтийского флота обеспечили выполнение элементов курсовой задачи в море дизель-электрической подводной лодки «Краснодар». В рамках отработки плановой курсовой задачи экипаж подводной лодки провел пуск крылатой ракеты по надводной мишени в морском полигоне Балтийского флота. По данным объективного контроля морская цель была успешно поражена.

В ближайшее время в соответствии с планом боевой подготовки новейшая «Варшавянка» в Балтийском море также отработает десятки внутрикорабельных учений по различным видам подготовки: борьбе за живучесть подводной лодки, организации повседневной деятельности экипажа, навигации в надводном и подводном положении и комплекс упражнений боевой подготовки.

Экипаж «Краснодара» во взаимодействии с минно-тральными силами флота осуществит проводку за тралами, выполнит задачи самостоятельного форсирования минного заграждения и минные постановки.

Серия подлодок 636.3 существенно отличается от прежних «Варшавянок». Обновленный инерциальный навигационный комплекс, БИУС новейшего образца и современное ракетно-торпедное вооружение. "Краснодар", предназначен для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств субмарин этого типа - низкий уровень шумности.

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