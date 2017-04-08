08.04.2017 (17:13)

На территории российской военной базы в Таджикистане посажено около 678 саженцев деревьев

За первую неделю весны на территории российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, сотрудниками Душанбинского филиала Главного управления жилищного коммунального хозяйства Минобороны России посажено 678 саженцев плодово-ягодных и декоративных деревьев.

Озеленением территории гарнизона работники организации занялись ранней весной, разбив новый плодово-ягодный сад в полтора гектара. Кроме того, вокруг плаца и складов российского соединения было посажено 120 саженцев вишни и черешни, 111 сосен и более 70 экзотических растений юкка.

Также аллеи гарнизона украсили 178 кустов роз, почти 400 голландских тюльпанов, а 1 гектар засеян газоном известной марки «Голф».

Первые деревья на территории Душанбинского гарнизона высаживались личным составом одного из мотострелковых полков 201-й мотострелковой дивизии в начале 2000 годов.

Работы по благоустройству и озеленению территорий ведутся активно также и в Курган-Тюбинском гарнизоне.

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