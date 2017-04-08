08.04.2017 (16:50)

Итоговая проверка подразделений ЦВО, дислоцированных в Поволжье, завершилась масштабным учением

Итоговая проверка за зимний период обучения боевых подразделений Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Поволжье, завершилась масштабным учением на Тоцком полигоне в Оренбургской области. В нем приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих, было задействовано свыше 400 единиц вооружения и военной техники.

По замыслу учения подразделениям необходимо было уничтожить условное механизированное незаконное вооруженное формирование (НВФ) с применением последнего опыта боевых действий.

Мотострелки провели обходы и охват условного противника, который несколькими группами пытался скрыться от ударов фронтовых бомбардировщиков Су-24 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8, а также самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган». Информация о перемещениях «террористов» мотострелкам поступала с беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени.

Операция по блокированию и уничтожению условного НВФ длилась около трех часов.

За ходом учения наблюдала комплексная комиссия под руководством заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Ленцова.

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