08.04.2017 (16:41)

Во Владикавказе состоялась торжественная сдача многоквартирного жилого дома для военнослужащих ЮВО

8 апреля на территории военного городка «Весна» во Владикавказе прошло торжественное мероприятие по вручению военнослужащим контрактной службы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) ключей от служебных квартир.

В мероприятии принял участие командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, а также представители ФГКУ «Югрегионжилье» и администрации города Владикавказа.

Жилой 81-квартирный дом был построен для обеспечения служебным жильем военнослужащих ЮВО, проходящих военную службу по контракту на должностях солдат и сержантов.

Новостройки в строящемся микрорайоне укомплектованы необходимым коммунальным оборудованием. Стены квартир отделаны гипсовой штукатуркой и оклеены обоями. Полы застелены ламинатом и линолеумом. На кухнях установлены газовые плиты, рабочая стена облицована керамической плиткой.

При возведении зданий применялись современные технологии и строительные материалы, особо учитывалась также сейсмическая активность в регионе.

В микрорайоне также предусмотрено автономное обслуживание, для этого построены насосная станция, модульная котельная, которая обеспечит дома горячей водой и теплом, насосная канализационная система и две трансформаторные подстанции.

Для социально-бытового обеспечения новоселов запланировано также строительство торгово-бытового и культурно-оздоровительного комплексов.

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