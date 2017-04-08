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08.04.2017 (15:35)

С соединением специального назначения ЮВО началась активная фаза командно-штабного учения

С соединением специального назначения Южного военного округа (ЮВО) началась активная фаза командно-штабного учения (КШУ) на местности, стартовавшего накануне в Ростовской области.

По замыслу КШУ группы специального назначения смешанным способом, автомобильной колонной на бронеавтомобилях «Тайфун» и «Тигр», а также совершив десантирование парашютным способом с самолетов военно-транспортной авиации доставлены в районы выполнения задач на полигоны Краснодарского края и Республики Крым. При этом удаление от пунктов постоянной дислокации составило более 500 км.

На полигонах спецназовцы провели поиск, обнаружение и передачу координат условного противника для нанесения удара штурмовой авиации.

Действия групп непрерывно в режиме реального времени отслеживалось подразделениями беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Всего к учению привлечено более 450 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Учения , Боевая подготовка , Спецназ
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