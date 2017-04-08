08.04.2017 (15:00)

Командующий войсками ЮВО проверил уровень боевой подготовки военнослужащих мотострелкового соединения в Дагестане

Экипажи танковых подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Дагестане, выполнили контрольные стрельбы, а также сдали зачеты по вождению бронетехники на общевойсковом полигоне Дальний.

Военнослужащие поразили около 500 мишеней, в том числе имитирующих танки, вертолеты и гранатометные расчеты условного противника.

На занятиях по огневой подготовке и вождению боевых машин присутствовал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, который лично оценил методические навыки командиров подразделений и уровень обученности личного состава соединения.

В ходе рабочей поездки командующий войсками ЮВО также проконтролирует выполнение мероприятий контрольной проверки за зимний период обучения в соединениях 58-й общевойсковой армии, дислоцированных в Чечне и Северной Осетии.

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