08.04.2017 (14:25)

Военнослужащие зенитной ракетной бригады ЮВО, сформированной в конце прошлого года, вернулись в пункт постоянной дислокации после первого полевого выхода

Военнослужащие зенитной ракетной бригады Южного военного округа (ЮВО), оснащенной зенитными ракетными комплексами «Бук-М2», зенитными пушечно-ракетными комплексами «Тунгуска» и зенитными артиллерийскими комплексами «Шилка», вернулись в пункт постоянной дислокации после проведения своего первого полевого выхода, с момента формирования в конце прошлого года.

На полигоне Молькино в Краснодарском крае военнослужащие отработали вопросы прикрытия войск и важнейших объектов от ударов средств воздушного нападения условного противника. Выполнили ряд нормативов по занятию подготовленных и неподготовленных стартовых позиций, совершенствовали навыки вождения боевых машин по пересеченной местности, а также провели тренировки по отражению нападений диверсионно-разведывательных групп на колонну военной техники в ходе марша.

В полевом выходе приняли участие более 400 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.

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