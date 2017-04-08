08.04.2017 (14:00)

На Северном флоте прошло учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье одной из бухт Кольского полуострова

Моряки Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) во взаимодействии с морскими пехотинцами в рамках сбор-похода кораблей провели учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье одной из бухт Кольского полуострова.

В учении были задействованы силы, входящие в состав сформированного накануне десантного отряда: большие десантные корабли (БДК) «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец», четыре десантных катера и корабли огневой поддержки десанта - малые ракетные корабли (МРК) «Айсберг» и «Рассвет».

В начале учения корабли выполнили подавление условных огневых точек противника путём нанесения артиллерийского удара. БДК Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец», МРК «Айсберг» и «Рассвет» провели практические стрельбы по видимой береговой цели из артиллерийских установок АК-176 и АК-725.

По замыслу учения ответным огнём противник повредил МРК «Айсберг», который условно потерял ход и был взят на буксир малым ракетным кораблём «Рассвет». Тем временем экипаж условно повреждённого МРК «Айсберг» выполнил комплекс мероприятий по борьбе за живучесть и восстановлению материальной части.

После подавления огневых точек условного противника большие десантные корабли подошли к берегу и произвели высадку подразделений морской пехоты на штатной технике способом «на упор». При этом морские пехотинцы отработали нормативы выхода из твиндека БДК.

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