08.04.2017 (13:10)
В ЗВО завершился окружной этап конкурса по полевой выучке офицеров РВиА имени главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова
В Западном военном округе (ЗВО) завершился окружной этап конкурса по полевой выучке офицеров ракетных войск и артиллерии (РВиА) имени главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова.
В рамках конкурса лучшие командиры артиллерийских дивизионов ЗВО соревновались в выполнении наиболее сложных огневых задач, среди которых — стрельба дивизиона на рикошетах, суть которой заключается в рикошете снаряда от грунта с последующим разрывом на малой высоте.
Применение такого вида стрельбы является единственно возможным способом поразить мишени, имитирующие живую силу, укрытую в окопах.
Стрельба велась осколочно-фугасными боеприпасами из 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С».
Кроме того, конкурсанты отработали вопросы создания фиктивных реперов (точек прицеливания) и пристрелку орудий различным способом.
Конкурс по полевой выучке офицеров РВиА направлен на определение лучшего командира дивизиона Вооруженных Сил Российской Федерации. В мероприятии приняли участие свыше 30 офицеров ЗВО.
Победители окружного этапа конкурса примут участие во Всеармейском первенстве.