08.04.2017 (13:10)

В ЗВО завершился окружной этап конкурса по полевой выучке офицеров РВиА имени главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова

В Западном военном округе (ЗВО) завершился окружной этап конкурса по полевой выучке офицеров ракетных войск и артиллерии (РВиА) имени главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова.

В рамках конкурса лучшие командиры артиллерийских дивизионов ЗВО соревновались в выполнении наиболее сложных огневых задач, среди которых — стрельба дивизиона на рикошетах, суть которой заключается в рикошете снаряда от грунта с последующим разрывом на малой высоте.

Применение такого вида стрельбы является единственно возможным способом поразить мишени, имитирующие живую силу, укрытую в окопах.

Стрельба велась осколочно-фугасными боеприпасами из 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С».

Кроме того, конкурсанты отработали вопросы создания фиктивных реперов (точек прицеливания) и пристрелку орудий различным способом.

Конкурс по полевой выучке офицеров РВиА направлен на определение лучшего командира дивизиона Вооруженных Сил Российской Федерации. В мероприятии приняли участие свыше 30 офицеров ЗВО.

Победители окружного этапа конкурса примут участие во Всеармейском первенстве.

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