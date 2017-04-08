08.04.2017 (12:45)

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ приняли участие в фестивале, посвященном освобождению Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в военно-патриотическом фестивале «Забытый подвиг — апрель-44», посвященном 73-й годовщине освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков.

Впервые проведенный в Приднестровье фестиваль был организован на городском пляже реки Днестр. Военнослужащие ОГРВ ПРРМ провели историческую реконструкцию эпизода боя по освобождению Тирасполя, в ходе которой применяли самозарядные карабины Симонова и пулемет Калашникова модернизированный. Для создания реальной атмосферы боя было использовано около 1,5 тыс. холостых патронов, а также свыше 50 имитационных средств.

В рамках мероприятий, посвященных 73-ей годовщине освобождения города, военнослужащие ОГРВ ПРРМ также примут участие в митинге памяти, возложении цветов и легкоатлетической эстафете.

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