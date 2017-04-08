08.04.2017 (12:10)

Главнокомандующий ВКС принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню противовоздушной обороны

Представители Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС), ветераны войск противовоздушной обороны, офицеры объединения ПВО-ПРО ВКС, соединений и воинских частей возложили венки к памятнику маршалу Батицкому в подмосковной Заре. В торжественных мероприятиях также принял участие главнокомандующий ВКС генерал полковник Виктор Бондарев.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить всех, кто связан с противовоздушной обороной, ветеранов, которые своим трудом создали историю войск и сейчас активно участвуют в воспитании молодежи», — отметил в своем выступлении Главнокомандующий ВКС.

Виктор Бондарев также поздравил военнослужащих, несущих боевое дежурство в составе расчетов зенитных ракетных и радиотехнических войск, в том числе и на территории Сирийской Арабской Республики.

В рамках праздничных мероприятий прошли также награждение личного состава командования ПВО и ПРО ВКС, а также праздничный концерт с участием ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице