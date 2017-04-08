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08.04.2017 (09:31)

Воздушно-десантные войска за неполных два месяца планируют десантировать более 50 тыс. военнослужащих и около 30 единиц ВВСТ

Воздушно-десантные войска до конца мая 2017 года планируют десантировать в ходе учений и тренировок из самолетов и вертолетов военно-транспортной авиации (ВТА) более 50000 парашютистов и около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Десантирование личного состава будет осуществляться с использованием парашютных систем Д-10 и парашютов специального назначения «Арбалет», а боевой техники с применением парашютных систем МКС-350.

Десантирование парашютным способом военнослужащих ВДВ проходит на фоне тактической обстановки с отработкой практических задач сбора на площадке приземления при непосредственном воздействии условного противника. После десантирования передовые подразделения выполняют ближайшие задачи, проводя контр-диверсионные действия по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Десантирование подразделений и специальной техники будет производиться на 20 различных площадках приземления, расположенных на территории 15 субъектов Российской Федерации.

Динамика обучения подразделений ВДВ в ходе зимнего периода обучения была такова, что к началу комплексных проверок  десантники, повышая свои навыки уже совершили более 15000  прыжков из самолетов Ил-76 и  более 35000 прыжков из самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-8, а так же провели десантирование более 30 единиц  вооружения и военной техники различного назначения с использованием парашютно-бесплатформенных систем (ПБС) «Шельф» и парашютных платформ П-7.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Воздушно-десантные войска
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