08.04.2017 (08:32)

На Тихоокеанском флоте начался учебно-тренировочный сбор специалистов спасательных парашютно-десантных групп

В ходе практических занятий военнослужащие спасательных парашютно-десантных групп авиабаз Тихоокеанского флота выполняют парашютные прыжки с самолета Ан-26 и вертолёта Ми-8 по сложным видам подготовки. Среди них – десантирование с больших, средних, малых и предельно малых высот (400-200 метров и ниже), а также прыжки в сложных метеоусловиях – в условиях ограниченной видимости и порывов ветра более 5 м/с. Кроме того, спасатели дополнительно отрабатывают навыки по приземлению на неподготовленную площадку.

В ходе проведения сбора участники тренируются находить потерпевших и оказывать им помощь в самых экстремальных условиях, отрабатывают навыки обнаружения экипажей по пеленгу радиомаяка, средствам подачи сигналов индивидуального пользования и специальным сигнальным знакам. С начала года спасатели выполнили свыше 700 прыжков с парашютом, в том числе в темное время суток.

Поиск и спасение людей – главная составляющая работы спасательных парашютно-десантных групп. Специалисты службы наряду с сотрудниками МЧС привлекаются к поисково-спасательным операциям, а также осуществляют контроль за исправностью и устраняют неполадки в системах средств спасения летного состава (парашютов, катапульт, аварийных запасов).

Кроме того, специалисты службы проводят обучение летного состава авиабаз морской авиации Тихоокеанского флота по применению средств спасения и жизнеобеспечения личного состава, действиям по вынужденному покиданию воздушного судна в случаях нештатных ситуаций при неисправности воздушного судна.

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