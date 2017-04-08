08.04.2017 (10:25)

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» возобновил выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море

Сегодня фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» под командованием капитана 3 ранга Анатолия Величко вошел в состав постоянного соединения Военно-Морского флота (ВМФ) в Средиземном море.

В период с 3 по 5 апреля «Адмирал Григорович» являлся кораблём-хозяином в ходе неофициального визита отряда кораблей ВМС Турции в Новороссийск и принял участие в двустороннем российско-турецком военно-морском учении типа «PASSEX».

Справочно:

«Адмирал Григорович» является головным фрегатом морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. «Адмирал Григорович» вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны «Штиль-1,» артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

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