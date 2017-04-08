08.04.2017 (07:30)

В Хабаровске торжественно встретили личный состав военно-полевого госпиталя, оказывавшего медицинскую помощь жителям Алеппо

Более 80 военных медиков Восточного военного округа, выполнявших в составе военно-полевого госпиталя задачи по оказанию медицинской помощи населению сирийского Алеппо, прибыли сегодня ночью в Хабаровск.

В аэропорту их в торжественной обстановке встретили представители командования округа, сослуживцы, родные и близкие.

Поздравляя военнослужащих с прибытием, начальник штаба – первый заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Лапин отметил, что они с честью выполнили все стоявшие перед ними задачи. Он вручил ряду военнослужащих государственные и ведомственные награды.

Военные медики ВВО выполняли специальные задачи в Сирийской Арабской Республике с декабря 2016 года по апрель нынешнего. За этот период ими была оказана медицинская помощь почти 13 тысячам жителей Алеппо, большинство из которых – дети.

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