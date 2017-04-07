07.04.2017 (23:45)

Ансамбль песни и пляски имени А.В. Александрова дал первый концерт на сцене одного из лучших концертных залов в Стамбуле



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" Ансамбль песни и пляски имени А.В. Александрова дал первый концерт на сцене одного из лучших концертных залов в Стамбуле

Сегодня дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова дал первый концерт на сцене одного из лучших концертных залов Cemal Resit Rey Concert Hail в Стамбуле.

Выступление по традиции было открыто песней «Несокрушимая и легендарная», которая впервые была исполнена в 1943 году в самый разгар Великой Отечественной войны. На сцене прозвучали и другие музыкальные произведения, которые являются «визитными карточками» прославленного коллектива – «Калинка», «Дорогой длинною», «Вдоль по Питерской», «Ехал я из Берлина», «Смуглянка», а также знаменитая «Калинка» в исполнении солиста ансамбля, Народного артиста России Вадима Ананьева.

Специально для концертов в Стамбуле репертуар ансамбля пополнился турецким маршем «Ceddin Deden» и песней «Cankkale Turkusu».

Кульминацией концерта стало выступление Народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который под аккомпанемент александровцев исполнил «Катюшу» и «День Победы».

Репертуар Ансамбля им. Александрова насчитывает более двух тысяч произведений, среди которых народные песни и танцы, солдатские пляски, песни отечественных авторов, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов.

В субботу ансамбль даст второй концерт для турецких зрителей. Выступление в Стамбуле открывает плотный заграничный концертный график артистов. Уже в мае коллектив отправится в европейские гастроли.

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