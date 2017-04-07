07.04.2017 (19:24)
МГИМО и Пансион воспитанниц МО РФ подписали соглашение о сотрудничестве
Творческая встреча с ректором МГИМО открылась со знакового для Пансиона воспитанниц МО РФ события – подписания Соглашения о сотрудничестве между Московским государственным институтом международных отношений Министерства иностранных дел и Московским кадетским корпусом «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации». На церемонии присутствовала заместитель Министра обороны РФ Татьяна Викторовна Шевцова.
После подписания документа А.Торкунов рассказал воспитанницам о себе и своем профессиональном пути, особое внимание уделив работе в качестве ректора крупнейшего и одного из наиболее авторитетных вузов нашей страны.
Воспитанницы получили множество полезных сведений о МГИМО, узнали об истории образовательной организации, о специфике современного процесса подготовки будущих дипломатов, и, конечно же, выяснили, насколько сложно поступить в легендарный вуз.
В беседе с воспитанницами ректор МГИМО подчеркнул, что два ведомства в нашей стране связанны наиболее крепко и неразрывно – это Министерство обороны и Министерство иностранных дел.
«Их скоординированная и четкая совместная работа – залог авторитета и безопасности нашей страны», – отметил в обращении к воспитанницам А.Торкунов.
Встреча оказалась интересной для всех воспитанниц, но особенно полезной и информативной стала она для старшеклассниц и выпускниц этого года.