07.04.2017 (19:24)

МГИМО и Пансион воспитанниц МО РФ подписали соглашение о сотрудничестве

Творческая встреча с ректором МГИМО открылась со знакового для Пансиона воспитанниц МО РФ события – подписания Соглашения о сотрудничестве между Московским государственным институтом международных отношений Министерства иностранных дел и Московским кадетским корпусом «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации». На церемонии присутствовала заместитель Министра обороны РФ Татьяна Викторовна Шевцова.

После подписания документа А.Торкунов рассказал воспитанницам о себе и своем профессиональном пути, особое внимание уделив работе в качестве ректора крупнейшего и одного из наиболее авторитетных вузов нашей страны.

Воспитанницы получили множество полезных сведений о МГИМО, узнали об истории образовательной организации, о специфике современного процесса подготовки будущих дипломатов, и, конечно же, выяснили, насколько сложно поступить в легендарный вуз.

В беседе с воспитанницами ректор МГИМО подчеркнул, что два ведомства в нашей стране связанны наиболее крепко и неразрывно – это Министерство обороны и Министерство иностранных дел.

«Их скоординированная и четкая совместная работа – залог авторитета и безопасности нашей страны», – отметил в обращении к воспитанницам А.Торкунов.

Встреча оказалась интересной для всех воспитанниц, но особенно полезной и информативной стала она для старшеклассниц и выпускниц этого года.

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