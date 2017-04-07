07.04.2017 (19:10)

РВСН впервые расширяет географию набора в вузы путем организации работы выездной приемной комиссии

С 10 по 20 июля в целях повышения качества комплектования курсантами первых курсов военно-учебных заведений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) планируется работа выездной приемной комиссии на базе Пермского суворовского военного училища (СВУ) для проведения профессионального отбора кандидатов на обучение в вузы РВСН (Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал в Серпухове) из числа граждан, проживающих на территории Пермского края и близлежащих областей.

Выездная приемная комиссия РВСН дает возможность кандидатам пройти вступительные испытания на поступление в вузы РВСН без выезда в Московскую область, рядом с местом жительства и в короткие сроки.

В указанный период набор в Пермское СВУ завершиться, а суворовцы будут находиться в летнем каникулярном отпуске. Инфраструктура СВУ позволяет качественно провести вступительные испытания.

Всего запланировано набрать в вузы РВСН на полную военно-специальную подготовку 720 курсантов (150 курсантов в Военную академию РВСН и 570 курсантов в филиал академии).

Также в филиале академии будет продолжена реализация программ среднего профессионального образования — программы подготовки специалистов среднего звена (прапорщиков) со сроком обучения 2 года 6 месяцев и 2 года 10 месяцев, в 2017 году спланированно набрать 105 курсантов.

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого готовит высококвалифицированные кадры для РВСН в широком спектре наукоёмких военно-технических специальностей.

Академия также готовит специалистов для других силовых министерств и ведомств России в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.

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