Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

07.04.2017 (17:15)

В Санкт-Петербурге для ВМФ России заложат первый многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа

19 апреля на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге для Военно-Морского Флота (ВМФ) России будет заложен первый многофункциональный патрульный корабль  ледокольного типа проекта 23350.

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва кораблю присвоено имя «Иван Папанин» – в  честь выдающегося исследователя Арктики, контр-адмирала Ивана Папанина.

Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23350 «Иван Папанин» спроектирован конструкторским бюро «Алмаз». Он  будет иметь водоизмещение около 9 тыс. тонн и длину корпуса 100 м.

По своему предназначению корабль сможет эффективно выполнять задачи в Арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок (отрядов) боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false