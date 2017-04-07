07.04.2017 (17:15)

В Санкт-Петербурге для ВМФ России заложат первый многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа

19 апреля на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге для Военно-Морского Флота (ВМФ) России будет заложен первый многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23350.

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва кораблю присвоено имя «Иван Папанин» – в честь выдающегося исследователя Арктики, контр-адмирала Ивана Папанина.

Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23350 «Иван Папанин» спроектирован конструкторским бюро «Алмаз». Он будет иметь водоизмещение около 9 тыс. тонн и длину корпуса 100 м.

По своему предназначению корабль сможет эффективно выполнять задачи в Арктической зоне как самостоятельно, так и в составе группировок (отрядов) боевых кораблей, а также осуществлять эскортные функции на арктических коммуникациях.

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