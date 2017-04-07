07.04.2017 (19:14)

Разработана Концепция навигационно-временного и топогеодезического обеспечения единой системы управления тактического звена для вооруженных сил государств СНГ

Как сообщил председатель координационного комитета топографических служб вооруженных сил государств-участников СНГ, начальник военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Александр Зализнюк, в целях совершенствования системы топогеодезического и навигационного обеспечения вооруженных сил государств – участников СНГ Координационным комитетом разработана Концепция навигационно-временного и топогеодезического обеспечения единой системы управления тактического звена.

«Основной целью реализации положений указанной Концепции является создание условий, обеспечивающих органы военного управления и войска навигационно-временными данными и топогеодезической информацией и их эффективное использование в автоматизированных системах управления войсками и системами вооружения», — отметил полковник Александр Залезнюк.

Для достижения установленной цели требуется разработать и принять нормативные правовые акты, а также технические регламенты, стандарты, нормативно-технические документы, регулирующие создание и использование топогеодезической информации и навигационно-временных данных.

«Выполнение пунктов Концепции направлено на создание единой основы построения высокоинтеллектуальных средств топогеодезического и навигационного обеспечения, с возможным уровнем унификации программных, информационных, технических и технологических средств и их совместимостью, интеграции современных образцов автоматизированных систем управления военного и гражданскою назначения, с максимальным устранением дублирования разработок программно-технических средств», — пояснил начальник военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

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