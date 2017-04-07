07.04.2017 (18:57)

Для органов управления Вооруженными силами государств — участников СНГ будет создано единое геоинформационное поле

«Важнейшим фактором обеспечения взаимодействия войск становится сегодня необходимость формирования для них единого геоинформационного поля», — заявил в беседе с журналистами председатель координационного комитета топографических служб Вооруженных сил государств – участников СНГ, начальник военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил России полковник Александр Зализнюк.

«Изменились форма и способы ведения вооруженного противоборства, стороны стремятся к ведению боевых действий без физического контакта, когда информационный фактор становится преобладающим», — пояснил Александр Зализнюк.

Он отметил, что «научить» автоматизированные системы управления войсками и оружием использовать электронные топографические карты, изготовленные в разных системах координат, проекциях, использующих различные модели представления пространственных данных, становится важной, но очень сложной задачей».

«Единое геоинформационное поле Вооруженных сил государств – участников СНГ обеспечит реализацию различных межгосударственных и межведомственных проектов на топогеодезической основе. А значит, мы должны оперативно и эффективно решить поставленные перед нами задачи», — подчеркнул Александр Зализнюк.

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