07.04.2017 (18:31)

Большой противолодочный корабль «Североморск» совершил деловой заход в порт Малабо (Экваториальная Гвинея)

Отряд кораблей Северного флота (СФ) под командованием капитана 1 ранга Станислава Варика в составе большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск», спасательного буксирного судна (СБС) «Алтай» и среднего морского танкера (СМТ) «Дубна» прибыл в порт Малабо – столицу Республики Экваториальная Гвинея.

Деловой заход российских кораблей продлится два дня. За это время экипаж БПК «Североморск» примет на борту представителей военного руководства Республики Экваториальная Гвинея и администрации города, а также Посольства Российской Федерации в Камеруне.

Для российских моряков предусмотрены автобусные экскурсии с осмотром городских достопримечательностей. Несколько часов будет отведено для посещения БПК «Североморск» жителями и гостями города Малабо.

На второй день делового захода запланированы соревнования по мини-футболу между командами военных моряков России и Экваториальной Гвинеи.

Справочно:

Поход БПК «Североморск» и судов обеспечения СФ начался 15 октября 2016 г. В течение трёх месяцев экипаж выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в акватории Средиземного моря.

В середине января через Суэцкий канал российские корабли совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан. С 9 по 15 февраля приняли участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана.

За время дальнего похода вокруг Африки БПК «Североморск» посетил порты Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), рейд порта Пемба (Мозамбик), а также Кейптаун (ЮАР) и Луанда (Ангола).

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице