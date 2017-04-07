07.04.2017 (18:05)

Основная задача Координационного комитета топографических служб ВС СНГ — выработка единых подходов в области создания единой геоинформационной системы военного назначения

Основными задачами Координационного комитета топографических служб вооруженных сил государств – участников СНГ являются выработка единых подходов в области создания единой геоинформационной системы военного назначения между топографическими службами вооруженных сил государств – участников СНГ и формирование банка картографических данных на стратегические континентальные районы.

Об этом сообщил журналистам начальник Военно-топографического управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ полковник Александр Зализнюк.

Кроме того, комитет занимается совершенствованием нормативно-правовой и нормативно-технической базы в области топогеодезического и навигационного обеспечения вооруженных сил государств – участников СНГ, а также обучением военнослужащих в военно-учебных заведениях Министерства обороны РФ, подготовкой военно-научных и научно-педагогических кадров для топографических служб вооруженных сил государств – участников СНГ.

Большой приоритет в работе Комитета отдается обмену опытом в организации топогеодезического и навигационного обеспечения, а также боевой подготовки воинских частей топографических служб.

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