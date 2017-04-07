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07.04.2017 (17:48)

Отряд кораблей Балтийского флота вышел в дальний поход

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный», морского буксира МБ-123, танкера «Кола» покинул Военную гавань Балтийска и взял курс в Северную Атлантику.

В период похода экипажи кораблей и судов выполнят более 10 различных учебно-боевых задач, среди которых — совместные тренировки и  учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также пополнение запасов в море.

Экипажи корабельных вертолетов Ка-27 морской авиации флота, базирующихся на корветах, выполнят несколько летных смен в акватории Атлантического океана, проведут тренировки по поиску подводных лодок условного противника и обнаружению надводных целей.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
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