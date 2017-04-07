07.04.2017 (17:26)

Взаимодействие силовых структур в период паводка и природных пожаров обсудили на селекторном совещании в ЦВО

Сегодня в региональном центре управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) под руководством врио командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Юрия Петрова состоялось селекторное совещание по взаимодействию в период паводка и природных пожаров.

В совещании приняли участие представители администраций субъектов РФ, федеральных органов исполнительной власти, военные комиссары, командующие объединениями и командиры соединений.

Участники совещания подвели итоги привлечения сил и средств ЦВО к оказанию помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в предыдущем году, а также обсудили порядок их применения в 2017 году.

«На сегодняшний день саперами проведены работы на реках в Челябинской области и Алтайском крае, в общей сложности произведен подрыв льда протяженностью более 6 тыс. метров. Также поступили обращение об оказании помощи по подрыву на водоемах от руководства Марий Эл», – сказал генерал-лейтенант Юрий Петров.

За март-апрель взрывные работы выполнены на реке Берсуат близ поселка Наследницкий, на реке Нижний Тогузак близ Варны, на реке Сим около города Аша в Челябинской области, а также на реке Бия в Алтайском крае.

«Работы проводятся с целью предотвращения подтопления населенных пунктов, защиты мостов и гидротехнических сооружений», – пояснил командующий войсками ЦВО.

В ЦВО для решения задач по борьбе с ледовыми заторами, паводками и их последствиями на Урале, в Сибири и Поволжье сформировано 40 подрывных групп и эвакуационно-спасательных команд.

Более 800 военнослужащих, 70 единиц техники и 11 воздушных судов готовы при необходимости прийти на помощь населению. Для своевременного реагирования, локализации и ликвидации пожаров в готовности к выполнению задач содержатся 6 тыс. военнослужащих, 700 единиц специальной техники и 15 летательных аппаратов, 10 из которых оборудованы водосливными устройствами.

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