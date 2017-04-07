07.04.2017 (15:23)

В День Победы в трех городах на Крымском полуострове пройдут военные парады

В День Победы военные парады с участием военнослужащих Черноморского флота (ЧФ), частей Южного военного округа (ЮВО), подразделений МВД и МЧС пройдут в трёх городах на Крымском полуострове: в городах-героях Севастополе и Керчи, а также впервые — в Симферополе.

Парад войск Севастопольского гарнизона состоится в центре города на площади, носящей имя адмирала Павла Степановича Нахимова и прилегающей к ней улице Ленина.

В Керчи и Симферополе парадные расчёты и техника пройдут соответственно по улице и проспекту имени Кирова.

В военных парадах в трех крымских городах примут участие около 3000 военнослужащих, в том числе 2400 – от Вооруженных Сил России. В рамках парадов состоятся торжественные прохождения юных нахимовцев Севастопольского президентского кадетского училища и впервые – участников движения «Юнармия».

В механизированные колонны парадного расчета в общей сложности будет включено около 80 единиц вооружения и военной техники береговых войск и армейского корпуса Черноморского флота, а также армии ВВС и ПВО ЮВО.

Тренировки с привлечением личного состава и техники продлятся до 25 апреля, после чего пройдут репетиции непосредственно на улицах городов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице