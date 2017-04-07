07.04.2017 (15:46)

Офицеры российской военной базы в Таджикистане подготовили около 600 младших специалистов для армии республики

На 201-й российской военной базе в Таджикистане завершилась подготовка младших специалистов для вооружённых сил республики, которая проводилась в соответствии с соглашением о пребывании соединения на её территории.

На полигонах Ляур и Самбули в течение зимнего периода обучения российские офицеры подготовили около 600 таджикистанских военнослужащих.

Солдаты и сержанты прошли обучение по специальностям членов экипажа танка Т-72, БМП, БТР и самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика».

Также российскими специалистами были подготовлены командиры и наводчики БМ-21 «Град», гранатометчики.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице