07.04.2017 (15:00)

На Северном флоте проходят памятные мероприятия, посвящённые погибшим подводникам

Сегодня в гарнизонах Северного флота (СФ) проходят памятные мероприятия, посвященные 28-й годовщине гибели атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец».

С раннего утра в храмах гарнизонов подводников состоялись памятные литии по погибшим морякам. В подшефных школах организованы уроки мужества, в ходе которых перед учениками выступают представители подводных сил СФ с рассказами о службе на подводных лодках и о своих боевых товарищах, до конца выполнивших долг перед Родиной.

Традиционно проходят церемонии возложения цветов и венков в Заозёрске – пункте базирования АПЛ «Комсомолец» – у мемориала погибшим подводникам, в Мурманске – у мемориального комплекса «Морякам-подводникам, погибшим в мирное время», в Видяево – возле причала № 8, от которого ушёл в последний поход АПРК «Курск», в Полярном – у памятника героям-подводникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В главной базе подводных сил флота – Гаджиево – состоялся торжественный митинг и возложение цветов к памятнику «Подводникам ракетоносцев – наследникам боевой славы флота».

В 17:08 – официальное время гибели подводной лодки «Комсомолец» – на всех кораблях и судах СФ будут приспущены Андреевские флаги. Военные моряки почтят память погибших товарищей минутой молчания под сигналы корабельных сирен и тифонов подводных лодок.

Справочно:

Атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» была построена в 1983 г. на судостроительном предприятии «Севмаш» в Северодвинске и вошла в состав Северного флота. Она относилась к 3-му поколению подводных лодок и имела ряд уникальных технических характеристик. Ей принадлежат рекордные глубины погружения (1027 м) и применения торпедного оружия.

7 апреля 1989 г. при возвращении с третьей боевой службы в результате произошедшего возгорания, переросшего в объемный пожар, АПЛ «Комсомолец» получила критические повреждения и затонула в Норвежском море на глубине более 1600 м. Из 69 находившихся на борту подводников погибли 42 человека.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 мая 1989 г. все члены экипажа АПЛ «Комсомолец» были награждены орденом Красного Знамени.

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