07.04.2017 (15:02)

Анализ опыта формирования системы артиллерийского образования стал одной из главных тем апрельского номера «Военной мысли»

В очередном номере теоретического журнала «Военная мысль» опубликована статья начальника Ракетных войск и артиллерии (РВиА) ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского, посвященная анализу истоков идей и опыта формирования системы артиллерийского образования.

По мнению автора, именно это во многом определило ход развития системы военно-артиллерийского образования в начале ХХ века и в дальнейшем. Исследователь считает, что многие проблемы в военном образовании современной России, касающиеся как военного образования в общем, так и артиллерийского в частности, можно решить опираясь на анализ исторического опыта.

Стремление поддерживать тесную связь науки с образованием – одно из главных достоинств дореволюционной системы подготовки артиллерийских кадров, полагает генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. Это позволяло оперативно распространять достижения военной мысли в войсках, в результате чего русские артиллеристы как специалисты оказались лучше всех подготовлены к началу Первой мировой войны.

В числе недостатков подготовки офицеров-артиллеристов в дореволюционной России – слабая тактическая подготовка, что крайне негативно сказалось на действиях русской артиллерии.

Полный текст статьи начальника РВиА ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского доступен по ссылке.

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