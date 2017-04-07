07.04.2017 (14:47)

Корабли десантного отряда СФ на переходе морем отразили атаку воздушных средств нападения условного противника

Большие десантные корабли (БДК) «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» Северного флота при поддержке малых ракетных кораблей (МРК) «Айсберг» и «Рассвет» уничтожили средства воздушного нападения условного противника в рамках сбор-похода кораблей Кольской флотилии разнородных сил.

Экипажи кораблей выполнили стрельбу из артиллерийских комплексов по воздушным мишеням, которые выставили бомбардировщики Су-24 смешанного авиаполка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.

Практическому применению оружия предшествовала тщательная подготовка и отработка действий боевых расчётов кораблей десантного отряда. Управление противовоздушной обороной группировки осуществлялось с командного пункта соединения, расположенного на БДК «Александр Отраковский»

Район выполнения задач был заблаговременно закрыт для судоходства и полётов авиации.

После этого десантный отряд взял курс к месту погрузки личного состава и техники десантно-штурмового батальона морской пехоты СФ.

В свою очередь морские пехотинцы совершили марш из пункта постоянной дислокации к месту погрузки на десантные корабли с вооружением и на штатной технике – БТР-80 и БТР-82А.

Сбор-поход Кольской флотилии разнородных сил является итоговым мероприятием боевой подготовки объединения в зимнем периоде обучения. Он начался 5 апреля и продлится ещё в течение нескольких дней. Планом его проведения предусмотрен ряд учений и боевых стрельб, а также контрольных проверок боевой готовности частей и подразделений.

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