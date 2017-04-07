07.04.2017 (14:35)
В Западном военном округе проходит летно-тактическое учение с миротворческой эскадрильей
Летно-тактическое учение (ЛТУ) с миротворческой эскадрильей армейской авиации Западного военного округа началось в Ленинградской области.
Экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-24 были подняты по тревоге и перебазированы на оперативный аэродром.
В рамках ЛТУ вертолетчикам предстоит выполнить более 10 учебно-боевых задач, среди которых – сопровождение и прикрытие наземных гуманитарных колон, полеты в сложных метеоусловиях над незнакомой местностью, на малых и предельно малых высотах, посадка и эвакуация людей с неподготовленных площадок.
Кроме того, с пилотами будут проведены тренировки по перевозке гуманитарных грузов, патрулированию и ведению воздушной и наземной разведки местности, выполнению поисково-спасательных задач.
При подготовке летчиков командованием эскадрильи будет применен богатый опыт участия в миротворческих операциях.
Вся авиационная техника эскадрильи оборудована по стандартам ООН и имеет соответствующую окраску.
В учении принимают участие 10 вертолетов Ми-8 и Ми-24.